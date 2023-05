Am Sonntag (7. Mai 2023) hat sich im Landkreis Bamberg ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ereignet. Ein 28-Jähriger fuhr am Sonntagmorgen auf der B22 von Ebrach kommend in Richtung Burgwindheim. Dieser kam laut Polizeiinspektion Bamberg-Land etwa einen Kilometer vor der Abzweigung Untersteinach nach einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dabei überfuhr dieser ein Verkehrszeichen sowie zwei Leitpfosten und prallte mit seinem Auto schließlich gegen einen Wasserdurchlass. An seinem Auto entstand in Sachschaden von etwa 35.000 Euro. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu.

Gegen Wasserdurchlass gekracht - Autofahrer unter Alkoholeinfluss in Untersteinach

Bei der Unfallaufnahme konnte ein starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt.

