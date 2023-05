Ein Autofahrer fiel am Dienstagabend (9. Mai 2023) um kurz nach 22.30 Uhr am Münchner Ring in Bamberg durch seine Fahrweise auf. Als der Mann einer Fahrzeugkontrolle unterzogen werden sollte, flüchtete dieser zunächst in Richtung Stegaurach. Die Beamten konnten den Fahrer aber zum Anhalten bewegen, wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt berichtet.

Aus dem Fahrzeuginneren wehte den Beamten eine deutliche Alkoholfahne entgegen. Weil der 33-jährige Autofahrer zudem noch Ausfallerscheinungen hatte und einen Alkoholtest verweigerte, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Danach verhielt er sich laut Polizei gegenüber den Beamten "äußerst unkooperativ und aggressiv", weshalb er in Sicherheitsgewahrsam genommen werden musste.

Zwei betrunkene Autofahrer - Kontrolle am Münchner Ring in Bamberg

Kurz darauf kam es zu einem ähnlichen Fall am selben Ort. Ein 34-jähriger Autofahrer wurde um kurz vor 23.00 Uhr am Münchner Ring für eine Verkehrskontrolle angehalten. Im Zuge der Kontrolle wurde ein freiwilliger Alkoholtest durchgeführt.

Das Ergebnis des Tests zeigte einen Wert von 1,06 Promille an. Deshalb werden auf den Fahrer eine Geldbuße, Punkte und ein Fahrverbot zukommen.

