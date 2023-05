In der Nacht zum Mittwoch (03. Mai 2023) wurde die Feuerwehr zu einem Auto-Brand in Bamberg. Augenzeugen sprachen in einer lokalen Facebook-Gruppe von einer "Explosion" in der Hegelstraße, die sich kurz vor Mitternacht ereignet haben soll.

Laut der Feuerwehr stand der Motorraum eines Fahrzeugs bereits in Vollbrand und hatte auf ein benachbartes Fahrzeug übergegriffen. Durch den rechtzeitigen Einsatz konnte verhindert werden, dass das Feuer noch ein weiteres Auto erfasst. "Die Motorhauben wurden mittels hydraulischem Spreizer geöffnet und die letzten Flammen mit Netzmittel bekämpft", so die Feuerwehr.

Die genaue Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens sind nach wie vor unklar. Ersten Informationen zufolge hat die Kriminalpolizei Bamberg die Ermittlungen übernommen.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.