In einem Stadtbus in der Wörthstraße wurde eine junge Frau am Mittwochmorgen (19. April 2023) zwischen 7.20 Uhr und 7.30 Uhr unsittlich im Intimbereich von einem unbekannten Mann berührt, wie die Polizei Bamberg mitteilte.

Der Täter wurde folgendermaßen beschrieben:

circa 1,80 Meter groß

"arabisches Aussehen"

dunkle kurze Haare

etwa 30 Jahre alt

Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.

Vorschaubild: © David Inderlied/dpa/Illustration