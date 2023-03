Ohne Beute musste am frühen Samstagmorgen, dem 25. März 2023, ein bislang unbekannter Räuber nach einem Überfall auf eine Tankstelle im Bamberger Stadtgebiet flüchten. Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Zeugenhinweise.

Kurz vor 4 Uhr betrat der Täter den Verkaufsraum der Tankstelle in der Zeppelinstraße in der Nähe des Berliner Rings. Der Mann forderte von einer Angestellten an der Kasse unter Vorhalt einer mutmaßlichen Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld.

Tankstellenüberfall im Stadtgebiet Bamberg: Täter entkommt ohne Beute auf E-Scooter

Als zu diesem Zeitpunkt jedoch ein Taxi auf das Gelände der Tankstelle einfuhr, verließ der Räuber ohne Beute die Tankstelle und flüchtete mit einem E-Tretroller in unbekannte Richtung. Die Tankstellenmitarbeiterin kam mit dem Schrecken davon und setzte umgehend den Notruf ab. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, an der mehrere Polizeistreifen und ein Polizeihubschrauber beteiligt waren, verlor sich die Spur des Räubers.

Der männliche Täter wird in der Pressemitteilung der Polizei wie folgt beschrieben: hat eine

kräftige Figur

sprach hochdeutsch

geschätzte 45 Jahre alt

Er war zur Tatzeit wie folgt bekleidet:

schwarzen Jacke

Jeans

schwarze Cappy

Brille

weiße Mund-Nasen-Schutzmaske

Der Kriminaldauerdienst aus Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe bei der Fahndung. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 entgegen.