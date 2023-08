Zwei Trickdiebe haben am Freitagnachmittag (11. August 2023) eine hochwertige Armbanduhr im Babenberger Viertel in Bamberg ergaunert. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht nach Zeug*innen, so das Polizeipräsidium Oberfranken.

Schon seit einiger Zeit hatte eine Bambergerin eine Stehlampe in einer Tageszeitung als "zu verschenken" inseriert. Auf dieses Inserat hin meldeten sich zwei Männer bei der Eigentümerin. Sie vereinbarten mit ihr einen Termin zur Abholung am Freitagnachmittag.

Trickbetrüger stehlen hochwertige Uhr in Bamberg

In der Wohnung der Rentnerin ebbte ihr Interesse an der Lampe aber plötzlich ab. Stattdessen verwickelten sie die Dame in ein längeres Gespräch, bevor sie die Wohnung verließen. Kurz darauf musste die Dame feststellen, dass eine hochwertige Armbanduhr aus ihrem Schlafzimmer fehlte.

Ihr Wert wird auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Unterdessen konnten die beiden Gauner unerkannt mit einem weißen Transporter fliehen. Die Männer werden wie folgt beschrieben:

männlich

circa 23 Jahre alt

alt etwa 1,75 Meter groß

groß kräftige Statur

Statur 2-Tage-Bart

bekleidet mit einer kurzen hellbraunen Hose

Nach Diebstahl: Opfer kann Täter beschreiben

Den zweiten Mann beschreibt die Rentnerin folgendermaßen:

männlich

circa 28 Jahre alt

alt etwa 1,65 Meter groß

groß schlanke Statur

Statur kein Bart

bekleidet mit einer lange Jeanshose

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht nach Zeug*innen. Menschen, die am Freitag zwischen 14 und 16 Uhr die beiden Täter im Bereich "Im Sücklein" bemerkt und/oder Angaben zum Fluchtfahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 bei der Kriminalpolizei Bamberg zu melden.

Vorschaubild: © Ronald Rinklef