Bamberg: Keller und Aufzugsschacht laufen voll Wasser - Feuerwehr rückt mit Tauchpumpen an

Die Feuerwehr Bamberg ist am Donnerstag (3. August 2023) gegen 15.30 Uhr zu einem Wasserschaden in einem Gebäude in der Promenadestraße alarmiert worden. Vier verschiedene Fahrzeugtypen waren dafür im Einsatz. Unter anderem das große Löschgruppenfahrzeug.

Wie es im Einsatzbericht heißt, waren wegen eines Defekts an der Installation circa 100 Quadratmeter Kellerfläche und ein Aufzugsschacht voll Wasser gelaufen. Zur Verstärkung der Einsatzkräfte rückte auch die Löschgruppe Stadtmitte an.

Feuerwehr bekämpft Wasserschaden in Bamberg - "mit mehreren Wassersaugern und Tauchpumpen"

Mit mehreren Wassersaugern und Tauchpumpen beförderte die Feuerwehr das Wasser ins Freie. "Nach rund eineinhalb Stunden konnte die Einsatzstelle an die Haustechnik übergeben werden", heißt es.

Daraufhin konnten die Kräfte wieder abrücken und die Einsatzbereitschaft an der Gerätehalle wiederherstellen.