Bamberg: Feuerwehreinsatz oberhalb der Hainbadestelle - Einsatzkräfte müssen Baum sichern

Am Samstag (29. Juli 2023) wurde die Feuerwehr Bamberg gegen 16.30 Uhr zu einem Einsatz an der Hainbadestelle gerufen.

Wie die Feuerwehr berichtet, mussten sie einen im Wasser schwimmenden Baum sichern.

Feuerwehr Bamberg: Einsatz oberhalb der Hainbadestelle

"Am Nachmittag wurde die Feuerwehr Bamberg ins Haingebiet alarmiert, um einen großen Baum zu sichern, der oberhalb der Hainbadestelle ins Wasser gestürzt war und im Begriff war abzutreiben", erklärt die Bamberger Feuerwehr. Es hätten demnach nicht nur Schäden an der Hainbadestelle, sondern auch an der Fähre auf Höhe der Villa Concordia und der Kraftwerksanlage Obere Mühlbrücke gedroht.

"Um der Lage Herr zu werden, wurde die Löschgruppe Bug alarmiert und das Feuerwehrboot 'MZB90' zu Wasser gebracht. Damit konnte der ca. 20 Meter lange Stamm gesichert, angehängt und an eine sichere Stelle auf Höhe Bug verbracht werden", heißt es weiter. Dort könne der Baum verbleiben, bis sich nach dem Wochenende das Wasserwirtschaftsamt der Sache annehme, um den Baum aus dem Flusslauf zu entfernen.

Die Einsatzdauer habe rund drei Stunden betragen, erst gegen 20.30 Uhr hätten die Kameraden wieder in ihr Gerätehaus einrücken können. Erst am Samstagmorgen hatte die Bamberger Feuerwehr einen aufsehenerregenden Einsatz in Bahnhofsnähe hinter sich gebracht.

