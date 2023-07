In der Bamberger Ludwigstraße in der Nähe des Bahnhofs brannte am frühen Samstagmorgen (29.07.2023) ein Keller aus. Die Kripo ermittelt wegen unklarer Ursache, berichtet das Polizeipräsidium Oberfranken.

Dem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes fiel am Samstagmorgen gegen 5 Uhr die starke Rauchentwicklung in einem Kellergeschoss in einem Mehrfamilienhaus auf. Ein Kellerabteil war aus unklarer Ursache in Brand geraten. Bereits auf der Alarmfahrt kam es zu einer Alarmstufenerhöhung, berichtet die Feuerwehr Bamberg, da Bewohner des Gebäudes - von der Brandmeldeanlage geweckt - einen Kellerbrand bestätigten. Daraufhin wurden zur Ständigen Wache noch die Löschgruppe Nord und Löschgruppe Stadtmitte, sowie Kräfte zur Führungsstruktur alarmiert.

Kellerbrand in Bamberg: Offene Flammen schlagen aus Kellerfenster

Als die ersten Feuerwehr-Kräfte eintrafen, hatten sich die meisten Bewohner des Hauses bereits auf dem Parkplatz versammelt. Das Treppenhaus war leicht verraucht, aber noch passierbar. Aus einem der Kellerfenster auf der Rückseite des Gebäudes schlugen offene Flammen.

Sofort begab sich ein Trupp unter Pressluftatmer zur Brandbekämpfung in den Keller, während draußen versucht wurde, ein Überschlagen der Flammen an die Hausfassade zu verhindern. Weitere Atemschutztrupps durchsuchten die bewohnten Stockwerke auf verbliebene Bewohner. Alle geflüchteten Bewohner wurden auf dem Bahnhofsvorplatz gesammelt und gesichtet. Eine Bewohnerin klagte über Atemwegsreizungen und wurde vom Rettungsdienst behandelt. Insgesamt wurden 36 Personen für die Einsatzdauer von knapp zwei Stunden betreut.

Das Feuer im Kellerraum wurde schließlich unter Kontrolle gebracht und ein Hochleistungslüfter zur Entrauchung des Gebäudes vor der Eingangstür in Stellung gebracht. Nach einer halben Stunde konnte "Feuer aus" gemeldet werden. Anschließend wurden noch alle anderen Kellerräume durchsucht, entraucht und mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Die Polizei nahm direkt die Ermittlungen zur Brandursache auf.

Kripo ermittelt nach Feuer in Bamberg - 30.000 Euro Schaden

Laut Angaben der Polizei wurde bei dem Brand niemand der zirka 50 Bewohner verletzt, die Feuerwehr hingegen berichtet von einer leicht verletzten Person. Das Gebäude bleibt bewohnbar. Den Schaden schätzt die Kripo derzeit auf etwa 30.000 Euro.

Im Einsatz waren rund 40 Kräfte der Feuerwehr, sechs Kräfte des Rettungsdienstes, sowie zehn Einsatzbeamte der Polizei. Die Ludwigstraße war für rund zwei Stunden voll gesperrt. Die Ursache des Feuers ist noch unklar, die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.