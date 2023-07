Eine Unfallflucht auf der A70 im Kreis Bamberg hat der Polizei Rätsel aufgegeben: Nach einem Unfall meldete sich zwar der Fahrer, beim Eintreffen der Polizei war er jedoch verschwunden - hatte aber wichtige persönliche Gegenstände zurückgelassen. Nun werden Zeugen zu dem ungewöhnlichen Fall gesucht.

Doch was war genau vorgefallen? Am Samstagmorgen (29. Juli 2023) meldete sich ein Mann telefonisch bei der Polizei, weil er auf der A70 in Richtung Bayreuth in der Baustelle bei Scheßlitz einen Unfall gebaut habe. Dort waren mehrere Warnbaken mit Blitzlicht umgefahren worden.

Flucht nach Unfall auf A70 bei Scheßlitz: Wer war der Fahrer?

Der Verursacher wartete allerdings nicht auf die Polizei, sondern flüchtete von der Unfallstelle. Lediglich sein stark beschädigtes Auto wurde in der Nähe der Ausfahrt Scheßlitz leer gefunden. Es war unversperrt, Schlüssel, Fahrzeugpapiere und ein Führerschein befanden sich im Innenraum.

Auf Rückrufe reagierte der Mann nicht mehr und auch an seiner Wohnung konnte niemand erreicht werden. Der Wagen wurde abgeschleppt und sichergestellt und gegen den Unfallverursacher ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Der Schaden beläuft sich auf über 20.000 Euro.

Die Verkehrspolizei Bamberg bittet nun Zeugen des Unfalls, die etwas Verdächtiges bezüglich des stark beschädigten Autos in Scheßlitz beobachtet haben, such unter der Telefonnummer 0951/9129-510 zu melden.

Vorschaubild: © Motortion/Colourbox.de (Symbolfoto)