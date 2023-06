Am Mittwochmittag (21. Juni 2023) wurde die Feuerwehr Bamberg zum Flugplatzgelände zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Ein Fahrzeug schoß gegen 11.30 Uhr vom rückwärtigen Gelände einer Tankstelle am Berliner Ring über mehrere hohe Bordsteine und Fahrbahnbegrenzungen auf die Zeppelinstraße. Dort kam das Fahrzeug schließlich erheblich beschädigt in einem Graben zum Liegen.

Der Fahrzeugführer konnte durch Passanten aus dem Fahrzeug befreit und betreut werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Da Rauch aus dem demolierten Motorraum aufstieg, wurde die Feuerwehr zur Brandabwehr alarmiert. Austretendes Kühlwasser und Motoröl verdampfte und erzeugte Rauch. Ein Feuer entstand jedoch nicht.

Kontrolle verloren - Fahrzeug schießt quer über Straße in den Graben

Der Rettungsdienst versorgte den geschockten Fahrer medizinisch und verbrachte ihn ins Klinikum Bamberg. Die Beamt*innen der Polizei sicherten Unfallspuren und nahmen die Ermittlungen zur Unfallursache auf.

Der Grund für den Verlust der Fahrzeugkontrolle war bei Berichterstellung noch nicht bekannt. Zum Verletzungsmuster und Höhe des Schadens gibt es ebenfalls keine Angaben. Die Feuerwehr musste Maßnahmen ergreifen, um Umweltschäden durch die austretenden Betriebsmittel zu verhindern.