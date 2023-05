Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt berichtet von einem Zusammenstoß in der Gartenstadt, bei dem die Unfallverursacherin anschließend Fahrerflucht beging.

Am Freitagmorgen (26. Mai 2023) war ein 53-Jähriger mit seinem Auto in der Bamberger Gartenstadt unterwegs gewesen. Als er aus der Straße "Am Spinnseyer" in Richtung "Seehofstraße" links abbiegen wollte, verlangsamte er seine Fahrt.

Zusammenstoß in Bamberger Gartenstadt - Radfahrerin fährt einfach weiter

Dies kam für eine hinter ihm fahrende Fahrradfahrerin scheinbar überraschend. Laut Polizeiangaben passte sie sich der langsameren Geschwindigkeit nicht an, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Dabei fuhr die Frau auf das Auto auf.

Statt anzuhalten, fuhr die Unfallverursacherin allerdings einfach weiter. Am Unfallwagen entstand durch den Zusammenstoß ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt hat die Fahndung nach der unbekannten Radfahrerin aufgenommen.

Sie wird wie folgt beschrieben: