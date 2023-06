Außergewöhnlicher Einsatz in Bamberg: Feuerwehr muss Frau von ihrem Ring befreien

Die Ständige Wache der Feuerwehr Bamberg ist am Montagmittag (26. Juni 2023) in die Durchgangspraxis eines Bamberger Chirurgen alarmiert worden. Wie sie in einem Einsatzbericht anführt, konnte dieser einer Patientin mit seinen Mitteln nicht helfen und rief daher die Feuerwehr um Unterstützung.

Es galt, einer Patientin "möglichst schnell" ihren Fingerring zu entledigen.

"Finger schwoll dermaßen an" - Feuerwehr Bamberg rettet Blutversorgung von Patientin

"Der Finger schwoll dermaßen an, dass die Blutversorgung des Fingers nicht mehr gegeben war", so der Hintergrund. Mit Akkufräser und Trennscheibe konnten die Einsatzkräfte den Ring entfernen. Die Frau blieb daraufhin zur weiteren Versorgung in der Praxis.

Der Einsatz dauerte laut Bericht rund eine dreiviertel Stunde. "Die Kameraden der Ständigen Wache bedanken sich herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen und das Dankeskörbchen, das sie später noch erhielten", heißt es am Ende des Berichts. Auf dem Zettel zum Korb heißt es: "Ein kleines Dankeschön für eure tolle Arbeit heute. Ihr habt das super gemacht!" Weitere Nachrichten aus Bamberg findest du auf unserer Übersichtsseite.