Am Mittwochmorgen (26. Juli 2023) fuhr ein 58-jähriger Fahrer eines Lkws auf der A73 in Richtung Nürnberg. Zum Überholen wechselte er auf den linken Fahrstreifen, aber schätzte dabei den Abstand zum kommenden Fahrzeug falsch ein. Dadurch stieß er seitlich an das nächste Fahrzeug.

Der 51-jährige Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und geriet dann links gegen die Mittelschutzplanke. Verletzt wurde durch die Kollision keiner der beiden Männer. Die Verkehrspolizei Bamberg schätzt Gesamtschaden auf etwa 8000 Euro.

Zu schnell in der Kurve: "Leitplanke geküsst"

Ein weiterer Unfall auf der A73 ereignete sich am Montag (24. Juli 2023) bei Gundelsheim. Ein 73-jähriger Autofahrer war zu schnell in einer Kurve am Bamberger Kreuz unterwegs. Er fuhr von der A70 Richtung Bayreuth auf die A73 in Richtung Suhl und kam links von der Fahrbahn ab. Das Auto krachte in die Leitplanke, wobei die Vorderachse brach.

Auch bei diesem Unfall blieb er Fahrer unverletzt. Sein Auto wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt circa 12.000 Euro.

Vorschaubild: © oneinchpunch/Adobe Stock (Symbolbild)