Zu einem folgenreichen Auffahrunfall kam es am Mittwochnachmittag (06.09.2023) auf der Autobahn 73 Nürnberg in Richtung Bamberg. Wegen einer Tagesbaustelle zwischen Hirschaid und Bamberg-Süd war der Verkehr stark verlangsamt. Der Fahrer eines Muldenkippers erkannte die Situation zu spät und fuhr in diesem Bereich auf einen vor ihm fahrenden Gliederzug auf. Foto: NEWS5 / Merzbach (NEWS5)

+2 Bilder