Ein schwerstverletzter Mann musste nach einem Unfall auf der A73 bei Bamberg mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Am frühen Donnerstagnachmittag (29. Juni 2023) kam es auf der Autobahn in Richtung Suhl zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem Lkw. Der 40-jährige Fußgänger wurde durch den Aufprall schwerstverletzt, wie die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg meldet. Da sich zufälligerweise ein Rettungswagen mit Notarzt sowie ein Feuerwehrauto in unmittelbarer Nähe befanden, konnten sie den Mann schnell medizinisch versorgen.

Schwerer Unfall bei Bamberg: langer Stau auf A73

Trotzdem war es notwendig, einen Rettungshubschrauber zu verständigen, mit dem der Fußgänger schließlich in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Vorfall verursachte für etwa 90 Minuten einen langen Stau auf der A73 in Richtung Norden, da die Fahrbahn zu Beginn der Rettungsarbeiten und für den Start und die Landung des Hubschraubers mehrmals für einige Minuten komplett gesperrt werden musste.

Zwischendurch konnte der Verkehr immer wieder einspurig vorbeigeleitet werden. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Die Hintergründe des Unfalls seien derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Vorschaubild: © Ulrike Leone/Pixabay/NEWS5/Fricke (Symbolbild)