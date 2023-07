Zu zwei Unfällen ist es am Freitag auf der A70 und der A73 bei Bamberg gekommen, wie Verkehrspolizeiinspektion Bamberg mitteilt.

Gegen 10 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Reisebus an der Anschlussstelle Bamberg auf die A70 in Fahrtrichtung Bayreuth auf. Dabei beachtete er den Durchgangsverkehr allerdings nicht, weshalb ein Lkw auf die linke Spur ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Unfallverursacher fährt nach Unfall auf A70 einfach weiter

Allerdings befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der linken Spur bereits ein Auto, das letztendlich seitlich mit dem Lkw kollidierte. Der Fahrer des Reisebusses setzte seine Fahrt ungehindert fort, obwohl er als Unfallverursacher vor Ort hätte warten müssen. Am Lkw entstand kein Sachschaden. Das Auto wurde allerdings im Bereich der rechten Seite beschädigt, was Reparaturkosten in Höhe von mindestens 1000 Euro nach sich ziehen wird.

Zeug*innen, welche den Unfallhergang beobachtet haben und insbesondere Hinweise auf den unbekannten Reisebus geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129510 zu melden.

Am selben Tag zur Mittagszeit ist es zu einem weiteren Unfall kurz vor der Anschlussstelle Bamberg-Süd in Fahrtrichtung Suhl auf der A73 gekommen.

Autofahrer gegen Mittelschutzplanke der A73 geschleudert

Ein Auto kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Grünstreifen. Dort wurde die linke Vorderachse beschädigt und das Auto und wurde wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Aufgrund der hohen Dynamik schleuderte der Wagen weiter in die Mittelschutzplanke und kam schließlich in der Fahrbahnmitte zum Stehen. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht und musste mit dem Rettungswagen ins Klinikum Bamberg zu Behandlung gebracht werden.

Seine Beifahrerin blieb unverletzt. Aufgrund der massiven Beschädigungen am Fahrzeug musste die Fahrbahn von Betriebsstoffen gereinigt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 25.000 Euro.

