Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstagvormittag (22. Juni 2023) auf der A70 bei Scheßlitz (Landkreis Bamberg) gekommen. Das berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg.

En 61-jähriger Fahrer eines Kleintransporters war auf der A70 in Richtung Bayreuth auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Beim Parkplatz Giechburgblick fuhr ein bislang unbekannter Sattelzug vom Parkplatz auf die Autobahn ein.

Lkw-Fahrer verursacht Unfall auf der A70 und flüchtet dann

Dessen Fahrer übersah dabei offensichtlich den Kleintransporter, der nach links auswich, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Allerdings wurde der Kleintransporter in diesem Moment selbst von einem 21-jährigen Autofahrer auf dem linken Fahrstreifen überholt. Der junge Mann hatte keine Chance mehr auszuweichen, der Kleintransporter krachte dem Auto des 21-Jährigen in die rechte Seite und drängte in danach nach links in die Mittelschutzplanke. Vom Lkw fehlte danach jede Spur - er war einfach weitergefahren.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt, und auch die Fahrzeuge blieben fahrbereit. Allerdings wird der Gesamtschaden mit etwa 22.000 Euro hoch eingeschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg unter Telefonnummer 0951/9129-510 entgegen.

