Ein 25-jähriger Autofahrer wollte am Dienstagnachmittag (25. April 2023) bei Scheßlitz auf die A70 in Richtung Schweinfurt einfahren. Dort verursachte der Mann einen Unfall in der Nähe einer Baustelle, wie die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg mitteilt.

Wegen dieser Baustelle sei laut Verkehrspolizei bei der Auffahrt momentan eine deutlich erhöhte Aufmerksamkeit nötig, um angemessen auf die Fahrbahnänderungen reagieren zu können. Der junge Mann übersah dennoch einen Lkw auf der Hauptfahrbahn.

Wegen Baustelle auf A70 bei Scheßlitz - Autofahrer übersieht Lkw

Das hatte zur Folge, dass der 41-jährige Lkw-Fahrer keinen Platz zum Ausweichen hatte und seitlich mit dem Auto zusammenstieß.

Es wurde niemand verletzt und die Fahrzeuge blieben fahrbereit, aber es entstand Sachschaden von circa 15.000 Euro.

