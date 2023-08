Auf regennassen Straßen haben sich am Freitag (4. August 2023) in Bayern mehrere Aquaplaning-Unfälle gegeben - zwei davon in Franken.

Wie die Polizei am Samstag (5. August 2023) der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mitteilte, verloren dabei mindestens drei Fahrer die Kontrolle über ihre Wagen, weil sie ihre Geschwindigkeit nicht den nassen Straßenverhältnissen angepasst hatten:

Auf der A70 kam ein 40-Jähriger bei Gundelsheim (Landkreis Bamberg) ins Schleudern, drehte sich und krachte mit seinem Wagen in die Außenschutzplanke. Der Mann blieb unverletzt.

Auch auf der A73 kam ein 32-jähriger Autofahrer am Freitagabend bei Ebensfeld (Kreis Lichtenfels) ins Rutschen - und auch dieser Unfall ging für den Fahrer glimpflich aus, er blieb unverletzt. Erst am Mittwochabend (2. August 2023) war es ebenfalls auf dem A73-Teilstück nahe Ebensfeld zu einem schweren Unfall gekommen. Die Unfallursachen: Aquaplaning und nicht angepasste Geschwindigkeit.

Ein 52-jähriger Autofahrer rutschte auf der A8 bei Günzburg von der Fahrbahn in eine Böschung. Das Auto überschlug sich mehrmals, der Mann wurde aber nur leicht verletzt.

Auch am vergangenen Wochenende war es auf der A70 und der A73 in Franken zu Aquaplaning-Unfällen gekommen. Autofahrer krachten in Leitplanken, weil sich trotz Regens zu schnell unterwegs waren.

Was bei Aquaplaning passiert und wie du dich richtig verhältst, erfährst du hier (Video).

