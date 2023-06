Im Landkreis Bamberg ereigneten sich gleich mehrere schwerwiegende Autobahn-Unfälle, von denen die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg berichtet.

Bereits am Montagnachmittag (19. Juni 2023) war eine 60-jährige Frau in Fahrtrichtung Schweinfurt auf der A70 unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Viereth-Trunstadt und Eltmann fuhr sie auf der linken Fahrspur hinter einem anderen Fahrzeug, das laut Polizeiangaben "plötzlich ins Schlingern" kam und in den Grünbereich der Mittelschutzplanke abdriftete. Dabei wurde ein "unbekannter Gegenstand" in die Luft geschleudert, der das Auto der 60-Jährigen an der Windschutzscheibe traf und diese "nicht unerheblich" beschädigte.

"Unbekannter Gegenstand" beschädigt Windschutzscheibe auf A70

Der Unfallverursacher fuhr anschließend weiter, obwohl die Geschädigte durch Hupen und Aufblenden auf sich aufmerksam machte. Gegen den Unfallflüchtigen, dessen Kennzeichen bekannt ist, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen "unerlaubten Entfernens vom Unfallort" eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die VPI Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-510 entgegen.

Am Dienstag (20. Juni) kam es zu zwei Unfällen mit hohem Sachschaden im Bamberger Land. Zunächst war am Nachmittag ein 25-Jähriger auf der A73 in Fahrtrichtung Suhl unterwegs, der einen Stau auf Höhe Strullendorf zu spät bemerkte. Er übersah mehrere Fahrzeuge, die bereits auf der linken Fahrspur angehalten hatten, um eine Rettungsgasse zu bilden und bremste zu spät ab. Dadurch "krachte" das Auto des 25-Jährigen zuerst seitwärts in eines der stehenden Fahrzeuge und anschließend in das Heck eines weiteren Autos. Auch der Kleintransporter eines 56-Jährigen wurde anschließend noch durch herumfliegende Trümmer beschädigt.

Der Unfallverursacher wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt, eine 31-Jährige zog sich außerdem leichte Verletzungen zu. Beide wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Für die anschließenden Aufräumarbeiten mussten beide Fahrstreifen für ca. eine Stunde gesperrt werden, wodurch der Stau noch verstärkt wurde. Alle beteiligten Fahrzeuge, mit Ausnahme des Kleintransporters, mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mindestens 30.000 Euro.

Gesamtschäden über 50.000 Euro: Zwei Unfälle auf A73

Später am selben Tag fuhr eine 76-Jährige ebenfalls auf der A73, allerdings in Fahrtrichtung Nürnberg auf der rechten Spur. Auf Höhe Hirschaid fuhr sie aus "bislang ungeklärten Gründen" ungebremst in das Heck eines Sattelaufliegers. Die Unfallverursacherin wurde auch hier leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt beläuft sich der entstandene Sachschaden laut Schätzungen auf rund 20.000 Euro. Die VPI Bamberg bedankt sich besonders bei der Freiwilligen Feuerwehr Hirschaid für die Unterstützung am Unfallort.

