Bischberg vor 54 Minuten

Feuerwehr im Einsatz

"Hauptversorgungsleitung beschädigt": Gemeinde im Kreis Bamberg zum Teil komplett ohne Wasser

In Bischberg (Landkreis Bamberg) verursachte ein Wasserrohrbruch am Dienstag (24. Mai 2022) eine Störung in der Wasserversorgung. Mehrere Straßenzüge waren betroffen - die Feuerwehr war über Stunden im Einsatz.