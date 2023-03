Der seit Heiligabend vergangenen Jahres vermisste 67-Jährige aus Bischberg wurde am Samstagmorgen (4. März 2023) tot aufgefunden. Dies meldete die Polizei am Donnerstag (10. März 2023).

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen mit einer großen Zahl an Einsatzkräften, Personensuchhunden, der Wasserwacht sowie eines Polizeihubschraubers, konnte der Mann zunächst nicht gefunden werden. Vergangenen Samstag entdeckte ein Zeuge den leblosen Körper des 67-Jährigen in einem Waldstück in der Gemarkung Bischberg.

Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei Bamberg liegen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor.



