Wie das Landratsamt Bamberg in einer Pressemeldung berichtet, hat sein Gesundheitsamt am Badesee in Baunach Wasserproben zur Untersuchung auf Cyanobakterien entnommen.

Eine Mitteilung des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) ergab nun, dass vereinzelt Blaualgen nachgewiesen wurden.

Das Gesundheitsamt Bamberg spricht daher eine ausdrückliche Badewarnung für den Badesee in Baunach aus. Entsprechende Warnhinweise werden aufgestellt.

Badeverbot im Badesee Ebing bleibt bestehen

Darüber hinaus bleibt das Badeverbot im Badesee Ebing bestehen. Der See weist auch bei einer erneuten Probeentnahme Blaualgen auf.

Das Landratsamt Bamberg informiert, sobald die Wasserqualität das Baden wieder möglich macht.