Obwohl die meisten Urlauber aus dem Ausland schon lange wieder zurückgekehrt sind, steigen die Infektionszahlen in Bamberg wieder an. Laut einer Pressemitteilung der Stadt Bamberg liegt der Wert in den vergangenen drei Wochen bei etwa 10 Infizierten pro 100.000 Einwohner im Stadtgebiet. Das liegt vor allem an der zunehmenden Nachlässigkeit der Bürgerinnen und Bürger, da sie die allgemeinen Hygieneregeln immer häufiger missachten. Doch auch in der Gastronomie und dem Einzelhandel stellen Polizei und Ordnungsamt vermehrt Mängel in der Umsetzung der Hygienekonzepte fest.

Behandlung von Patienten auf der Intensivstation

Das Bamberger Klinikum beobachtet ebenfalls nachlässige Verhaltensweisen und behandelt derzeit wieder infizierte Patienten. Zwei von ihnen müssen auf der Intensivstation betreut werden, weshalb Oberbürgermeister Starke und Bürgermeister Glüsenkamp die Bamberger zur Einhaltung des vorgeschriebenen Mindestabstands und den allgemeingültigen Corona-Regeln aufrufen. Die Altenheime, Kindergärten und Schulen sollen weiterhin infektionsfrei bleiben.

Hintergründe sowie Aussagen der Polizei und aus der Gastronomie lesen Sie bei inFranken.de-Plus.