Bamberger Sandkerwa 2022: Gäste machen ordentlich Party

machen ordentlich Besucher tanzen ausgelassen auf Bierbänken - Boden in Festzelt bricht

ausgelassen - in Festzelt "Es war einfach zu viel": Mitarbeiterin erklärt Situation vor Ort

Auf der Bamberger Sandkerwa 2022 ist es zu einem folgenschweren Vorfall gekommen. Im Festzelt am Leinritt ließen feierwütige Besucher ihre Partystimmung derart eskalieren, dass der Boden unter ihnen nachgab.

Bamberger Sandkerwa 2022: Feiernde machen in Festzelt mächtig Party - Boden gibt nach

"Es war einfach zu viel", schilderte eine Mitarbeiterin am Eingang den Vorfall, der sich am Freitag (26. August 2022) zugetragen hatte.

"Die Leute standen auf den Bierbänken und haben getanzt", erklärte Dominic Kienmayrl, Serviceleiter im Festzelt am Leinritt, am Sonntag (28. August 2022) inFranken.de. Laut seiner Darstellung sei der Boden an einer Stelle gegen 23 Uhr schließlich unter der Last der Feiernden zusammengebrochen. Die Besucher mussten demnach anschließend das Zelt am Regnitzufer bereits einige Minuten vor dem offiziellen Festende verlassen.

"Wir mussten im Boden eine Bohle austauschen", berichtete Kienmayrl. In der Folge konnte der Sandkerwa-Betrieb in dem Zelt ab Samstag wieder wie geplant über die Bühne gehen.

Am Sonntag besuchte unterdessen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die Bamberger Sandkerwa. Mit einer Aussage zum Thema Bier sorgte der CSU-Chef mitunter für Überraschung. Beim traditionellen Fischerstechen hat es derweil Verletzte gegeben. Die rund 25.000 Zuschauer an der Regnitz erlebten einen bangen Moment. Wasserwacht und Wasserschutzpolizei waren im Einsatz.