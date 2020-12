Lokaltermin in Pflegeheim: Wie die Stadt Bamberg am Donnerstag (31. Dezember 2020) berichtet, sind die mobilen Impfteams des Impfzentrums Bamberg auch an Silvester im Einsatz. Oberbürgermeister Andreas Starke stattete einem Team beim Impfeinsatz im Seniorenzentrum St. Josef in Gaustadt einen Besuch ab. Im Gegensatz zu etlichen anderen Einrichtungen gibt es dort nach Angaben der Stadt aktuell keinen einzigen Corona-Fall. „Ihnen, allen Ärzten, medizinischen Mitarbeitern und Verwaltungskräften und dem Team von St. Josef und allen Heimen gilt meine Hochachtung für Ihre Arbeit und Ihr Engagement“, sagte Starke.

Noch bis spät in die Nacht hatte die Heimleitung um Schwester Telma die Unterlagen für die Corona-Impfungen aller 55 Heimbewohner vorbereitet. Die beiden frisch geimpften Seniorinnen, Waltraud Schürrer und Margarete Wünsche, freuten sich der Stadt zufolge sehr über den Besuch des Oberbürgermeisters und seine Neujahrswünsche. Die Bewohner und das Personal von St. Josef seien ein motivierendes Beispiel für alle Bürger, sich impfen zu lassen, teilt die Stadt mit.

Impfzentrum-Leiterin rechnet mit regelmäßiger Impfstoff-Belieferung ab 8. Januar

„Im Moment impfen wir die besonders schutzbedürftigen Menschen in Altenheimen und Kliniken“, so der Oberbürgermeister. „Landrat Kalb und ich werden Mitte Januar alle 80-Jährigen per Brief informieren, wann das Impfen für sie losgeht, und wie der Ablauf sein wird.“ Isabella Dietel-Curtis, Leiterin des Impfzentrums, schätzt, dass wohl ab dem 8. Januar eine regelmäßige Belieferung mit Impfstoff zu erwarten sei.

Nach seinen Neujahrswünschen für alle Anwesenden nahm sich Oberbürgermeister Starke noch die Zeit für einen Gedankenaustausch mit der Heimleitung. Mit Blick auf die vielen Heime mit Corona-Erkrankungen und auch Todesfällen in der Region zeigte sich Andreas Starke angetan, dass in St. Josef kein positiver Fall aufgetreten sei.

„Wir sind dankbar, dass bei uns niemand an Corona erkrankt ist“, hielt Schwester Telma fest. „Die strengen Hygiene- und Testvorschriften helfen uns, unsere Bewohnerinnen und Bewohner zu schützen. Ich bin überzeugt, dass auch die Schnelltestzentren über Weihnachten geholfen haben; so konnten die Angehörigen ihre Lieben hier besuchen. Das hat das Risiko einer Infektion minimiert.“