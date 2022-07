Das Ermittlungsverfahren in der Bamberger Boni-Affäre ist durch Strafbefehlsanträge an das Amtsgericht Hof abgeschlossen worden. Das teilt die Staatsanwaltschaft Hof am Donnerstag (28. Juli 2022) mit.

Diese hatte seit Dezember 2020 in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Coburg gegen mehrere für die Stadt Bamberg verantwortlich handelnde Personen wegen Verdachts der Untreue ermittelt. Nach einem Bericht des Kommunalen Prüfungsverbands Bayern soll die Stadt von 2011 bis 2017 unzulässig Überstunden, Zeitzuschläge, Mehrarbeit und Prämien ausgezahlt haben.

Boni-Affäre: 275.000 Euro Schaden für Stadt Bamberg - Geldstrafe für Oberbürgermeister Starke

Das Amtsgericht Hof habe gegen vier Personen Strafbefehlsanträge erlassen, so die Staatsanwaltschaft Hof. Neben Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) seien gegen zwei Referenten und eine weitere mit Personalverantwortung betraute Person Geldstrafen zwischen 9000 und 24.000 Euro verhängt worden. Die Verantwortlichen hätten einem Beamten und sechs Angestellten pauschale Vergütungen gewährt, ohne dass die Voraussetzungen hierfür vorlagen. Hierdurch sei der Stadt Bamberg ein Schaden in Höhe von rund 275.000 Euro entstanden, so die Presseerklärung weiter.

Bei weiteren Fällen der pauschalen Vergütung von Mehrarbeit beziehungsweise Überstunden sei kein strafrechtlich relevantes Verhalten festgestellt worden. Bei einigen sei von Verjährung ausgegangen und ein Schaden für die Stadt sei darüber hinaus nicht nachzuweisen gewesen. Die meisten kommunalen Bediensteten hätten tatsächlich Überstunden geleistet, die die Stadt "in strafrechtlich nicht zu beanstandender Weise mittels Pauschalen vergütet hat", schreibt die Staatsanwaltschaft.

Die Angeklagten können Einspruch gegen die Strafbefehle erheben. In diesem Fall würde das Hauptverfahren mit Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht Hof öffentlich stattfinden.

Ebenfalls interessant: "Zu wenig Personal, zu viele Überstunden": Bamberger Stadtwerke kündigen reduzierten Busfahrplan an