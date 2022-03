Das Integrations-, Begegnungs- und Vernetzungsprojekt „WeltPavillon – Mit Bürgern aus allen Ländern ins Gespräch kommen“, das durch ganz Deutschland tourt, macht am Samstag, 5. März 2022 von 10-18 Uhr mit einen Info- und Aktionsstand am Gabelmann in Bamberg Halt. Wie die Stadt Bamberg erklärt, können Bürger*innen dabei durch verschiedene Standaktivitäten zum Thema „Vielfalt der Gesellschaft“ mit Menschen mit Migrationshintergrund ins Gespräch kommen. So möchte das Projekt einen Beitrag zum Abbau von Vorurteilen leisten.

Die Mitwirkenden der vor Ort für interkulturelle Vielfalt aktiven Organisationen kommen u. a. von Freund statt fremd e. V., vom AWO Kreisverband Stadt und Land Bamberg, vom bfz Bamberg und vom Internationalen Bund. Wir freuen uns auf viele interessante Gespräche.

Unterstützt wird die Aktion vom Amt für Inklusion der Stadt Bamberg. Das Integrationsprojekt „WeltPavillon“ wird gefördert durch das Bundesministerium des Innern und für Heimat. Infos zum Träger und zum Projekt: www.weltpavillon.de