Bamberg vor 23 Minuten

Volkshochschulen

Bamberg: VHS-Kurse in Präsenz - neuer Flyer informiert über Frühjahrs-Programm

Die Volkshochschule Bamberg Stadt bietet nach den Osterferien neue Kurse in Präsenz an. Der neue, grüne Flyer informiert dabei über die neuen Angebote und freien Plätze. Ab Mittwoch, 6. April, kann dieser an verschiedenen Stellen kostenlos erworben werden.