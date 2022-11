Am Donnerstag, 17. November 2022, findet um 8:30 Uhr in der Erlöserkirche Bamberg ein ökumenischer Gottesdienst in Gedenken an die verstorbenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamtes Bamberg statt.

Wie das Landratsamt Bamberg mitteilt, lade es hierzu herzlich alle Mitbürgerinnen und Mitbürger ein, besonders die Angehörigen der Verstorbenen.

Vorschaubild: © S. Hermann / F. Richter / pixabay.com (Symbolbild)