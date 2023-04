Bamberg: Untere Brücke mit Geländer ausgestattet - das steckt dahinter

Die Untere Brücke in Bamberg wird mit einem Geländer ausgestattet. Am Mittwoch (19. April 2023) begannen die Arbeiten, berichtet die Stadt in den sozialen Medien.

Doch weshalb war dieser Schritt notwendig?

Deshalb erhält die Untere Brücke in Bamberg ein Geländer

Der TÜV habe in der Vergangenheit festgestellt, dass es erforderlich sei, die "Absturzsicherung zu verbessern", erläutert die Stadt Bamberg in einer Ankündigung. Bei dem Bau des Geländers seien abschnittsweise halbseitige Sperrungen der Brücke notwendig.

Für den Fußverkehr bestehe allerdings keine Einschränkung, er könne die Brücke nach wie vor passieren. Die Arbeiten an der Unteren Brücke in Bamberg dauern noch bis zum 5. Mai 2023 an.

