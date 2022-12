Zu einem Streit in einer Gaststätte in der Langen Straße wurde die Polizei Bamberg am Donnerstagabend (29.12.2022) gerufen.

Die Polizeistreifen konnten den Streit des Paares schnell schlichten, wie die Polizei Bamberg-Stadt mitteilt.

Bamberg: 30-Jährige lässt sich nicht beruhigen und muss in Haft

Während der Mann sich einsichtig zeigte und nach Hause ging, machte die 30-jährige Frau erst nur wirre Angaben und wurde dann gegenüber den Polizeibeamten beleidigend.

Die Frau hatte 1,72 Promille und ließ sich nicht beruhigen. Aufgrund der anhaltenden Beleidigungen wurden ihr schließlich Handschellen angelegt und sie musste ihren Rausch in einer Haftzelle ausschlafen.

Auf dem Weg dorthin trat sie noch mehrmals gegen den Streifenwagen. Die 30-Jährige muss nun mit Anzeigen wegen Beleidigung und versuchter Sachbeschädigung rechnen.

Vorschaubild: © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild