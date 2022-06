Ein 31-jähriger Mann geriet am Montagabend (06.06.2022) in Bamberg mit seiner Freundin in Streit. Die Auseinandersetzung artete so aus, dass die Polizei zu dem Anwesen im Stadtteil Gaustadt gerufen werden musste. Als die Beamten eintrafen, fanden sie den 31-Jährigen und einen 41-jährigen Nachbar vor.

Der Nachbar wollte lediglich den Streit schlichten, ist aber von dem sichtlich betrunkenen Streithahn, zweimal in den Arm gebissen worden, berichtet die Polizei.

Betrunkener Beißer versteckt sich auf Dachboden

Der Angreifer versteckte sich daraufhin auf dem Dachboden seines Wohnanwesens, um seiner Verhaftung zu entgehen. Jedoch konnte er zügig gefunden werden.

Da der Betrunkene sich weiter aggressiv und unkooperativ verhielt, musste er von den Beamten gefesselt werden. Wie sich herausstellte, war der Mann bereits polizeibekannt.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Christopher Schulz