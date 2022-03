Bamberg vor 58 Minuten

Gewalt

Mehrere Polizeistreifen im Einsatz: Schlägerei am ZOB in Bamberg

Zu einer heftigen Schlägerei ist es am Donnerstag am Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) in Bamberg gekommen. Ein Betrunkener (49) belästigte mehrere Frauen und schlug dann auf zwei Männer ein.