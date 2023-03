Das Wetter in Franken ist momentan alles andere als ruhig. Bis zum Sonntag (2. April 223) läuft eine Hochwasserwarnung im Landkreis Bamberg. Am Donnerstag (30. März 2023) konnten Menschen, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren, intensive Regenbögen in Bamberg und Umgebung vorfinden.

Laut dem Deutschen Wetterdienst werden Regenbögen "möglich, wenn Sonnenlicht auf Regentropfen fällt, dort gebrochen und reflektiert wird". Um einen Regenbogen beobachten zu können, müsse man die Sonne im Rücken haben und zum Regen schauen.

Wunderschöne Regenbögen bei Bamberg - bis zum Sonntag sind Dauerregen und Sturmböen wahrscheinlich

"Der Regenbogen ist dann in einer Verlängerung einer Geraden zu sehen, die Sonne und Beobachter verbindet. Je tiefer die Sonne steht, desto größer und umfangreicher sieht der Regenbogen aus", heißt es weiter. In einer Bilderstrecke und einem Video ist das schöne Wetterphänomen festgehalten.

Fast das gesamte Wochenende sollen in Franken Sturm und Regen herrschen. Ab Freitag (31. März 2023) warnt der Deutsche Wetterdienst vor Dauerregen und Sturmböen in verschiedenen fränkischen Landkreisen.