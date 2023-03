Landkreis Bamberg: Hochwasserwarnung wegen "ergiebiger Niederschläge" - Pegelstände steigen

Der Deutsche Wetterdienst sagt für das kommende Wochenende (1. und 2. April 2023) "ergiebige Niederschläge" voraus, wie das Landratsamt Bamberg in einer Pressemitteilung informiert. Die Pegelstände stiegen aufgrund der gefallenen Niederschläge bereits an.

In Oberfranken steigt laut dem Bayerischen Landesamt für Umwelt "mit den wiederkehrenden Niederschlägen das Hochwasserrisiko und es werden leichte Ausuferungen insbesondere zum Sonntag hin erwartet". Dauerregen in den Staulagen der Mittelgebirge sei möglich. Auch das Wasserwirtschaftsamt Kronach warnt aktuell vor Hochwasser, so das Landratsamt Bamberg.

Landratsamt Bamberg weist auf Hochwasser in - Risiko in Itz, Main, Rauhe Ebrach und Baunach

Es sei mit Ausuferungen und Überschwemmungen in der Region Bamberg zu rechnen. Nach den aktuellen Prognosen sind folgende Gewässer betroffen:

Schenkenau /Itz: Meldestufe 2

/Itz: Meldestufe 2 Kemmern /Main: Meldestufe 1

/Main: Meldestufe 1 Vorra /Rauhe Ebrach: Meldestufe 1

/Rauhe Ebrach: Meldestufe 1 Lohr/Baunach: Meldestufe 1

Auch kleinere Gewässer ohne Warnpegel können laut Landratsamt über die Ufer treten. Die Hochwasserwarnung werde aktualisiert, sobald dem Wasserwirtschaftsamt Kronach neue Erkenntnisse oder Vorhersagen vorliegen. Weitere Informationen finden sich auf der Webseite des Bayerischen Landesamts für Umwelt.