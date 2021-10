Nun ist es amtlich: Die Sodabar in der Bamberger Sandstraße macht zu. Das haben die Betreiber der Bar am Freitag (29. Oktober 2021) in einem öffentlichen Statement bekannt gegeben. Zuvor waren offenkundig bereits entsprechende Informationen im Umlauf. "Uns erreichen im Moment einige Nachrichten bezüglich unserer bevorstehenden Schließung", berichten die Verantwortlichen in ihrem Post.

Auf Facebook bestätigen sie nun den Wahrheitsgehalt der kursierenden Gerüchte. Mit einer geheimnisvollen Botschaft heizen sie zugleich Spekulationen um die Fortführung des Gastronomiebetriebs an. "Um die Gemüter an dieser Stelle etwas zu beruhigen: Die Sodabar wird an diesem Standort schließen, aber vielleicht sehr bald an einem anderen Standort zurückkehren."

Bamberg: Sodabar bestätigt Schließung in Sandstraße - Wiedereröffnung an neuem Standort?

Was es mit der recht kryptisch gehaltenen Ankündigung konkret auf sich hat, ist bislang unklar. Unbekannt ist zudem, wie lange die Sodabar noch an alter Wirkungsstätte vertreten ist. Eine entsprechende Anfrage von inFranken.de blieb bislang unbeantwortet.

Bereits im Sommer hatte es indessen Spekulationen bezüglich einer angeblich bevorstehenden Schließung der Bar gegeben. Die Sodabar-Betreiber erklärten daraufhin auf ihrer Facebook-Seite, sämtliche Gerüchte seien "falsch, unwahr oder nur halbwahr".

Ob beziehungsweise in welcher Form es mit der Bar weitergeht, wird nun die Zukunft zeigen. "Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden", versprechen die Sodabar-Inhaber in ihrem jüngsten Beitrag. Der Artikel wird aktualisiert, sobald inFranken.de neue Informationen vorliegen.

