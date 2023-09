Bamberg: Selbstangebautes Gemüse für den Kochfreitag - Jugendliche bauen Hochbeete

Sägen, schrauben, schaufeln: Im Hinterhof des Jugendtreffs GAUstark wurde tagelang gewerkelt. Entstanden sind zwei Hochbeete, in denen künftig Gemüse und Kräuter für die gemeinsamen Kochfreitage wachsen. Wie die Stadt Bamberg in einer Pressemeldung berichtet, haben alle mitangepackt: Neben den Kindern und Jugendlichen waren auch Mitarbeitende des Jugendtreffs, zwei Experten des Vereins „Essbare Stadt Bamberg“ und Annika Hoffmann sowie Christian Baumgärtner vom Projekt „MitMachKlima“ der Stadt Bamberg mit dabei. Gemeinsam haben sie gewerkelt und rund zweieinhalb Tonnen Erde in die Hochbeete geschaufelt.

Dass das richtig Spaß gemacht hat, davon hat sich Bürgermeister und Klimareferent Jonas Glüsenkamp vor Ort überzeugt: „Diese Mitmach-Aktion ist aus ganz unterschiedlichen Gründen toll. Alle haben gemeinsam in den Ferien die Hochbeete gebaut und dann wurde zusammen überlegt, welche Gemüsesorten gepflanzt werden sollen und welche Gerichte sich damit am besten kochen lassen. Ich habe den Eindruck, dass sich alle auf den ersten Kochfreitag im GAUstark freuen, an dem sie ihr selbstangebautes Gemüse ernten und in ein köstliches Rezept verwandeln.“ Und ganz nebenbei, so Glüsenkamp, sei auf einer versiegelten Fläche in Gaustadt ein kleiner Gemüsegarten entstanden – und das Stadtklima wieder ein kleines bisschen besser geworden.

Bereits im Mai haben sich die Kinder und Jugendlichen im GAUstark überlegt, dass sie gerne Hochbeete auf dem Gelände ihres Jugendtreffs bauen würden. Problem dabei war einzig die Finanzierung, die aber Dank des Projekts „MitMachKlima“ schnell gelöst werden konnte. Unterstützung bekam das Begrünungsprojekt auch vom Jugendhilfeträger iSo e.V. sowie dem Verein „Essbare Stadt Bamberg“. Der hat sich in Bamberg inzwischen einen guten Namen gemacht, wenn es um die Umsetzung von Hochbeeten geht. An der Rupprechtschule oder an der Philippuskirche sind schon tolle Hochbeete entstanden, die von Schüler*innen und engagierten Bürger*innen eifrig gehegt und gepflegt werden.

Info

Das „MitMachKlima“ ist ein Projekt der Stadt Bamberg. Ziel ist es, den Klimaschutz vor Ort zusammen mit allen relevanten Akteuren in der Stadt zu stärken. Rund 3,3 Millionen Euro Bundesfördermittel fließen bis 2024 für vielfältige Klimaschutz- und Nachbarschaftsprojekte in die Domstadt. Ein Beispiel ist die erst kürzlich neu angeschaffte Fahrradrikscha, die den intergenerationellen Austausch fördert und eine umweltfreundliche Stadtrundfahrt der besonderen Art für bewegungseingeschränkte Menschen bietet. Oder das Klima-Arboretum am Heidelsteig, wo mehr als 20 hitzebeständige Baumarten für ein besseres Stadtklima gepflanzt wurden und damit gleichzeitig auch ein neu geschaffener Bildungsort entstanden ist.

Das Projekt „MitMachKlima“ ist aber nicht nur eine klimapolitische Herzensangelegenheit. Der Begriff „Klima“ bezieht sich auch auf das soziale Klima in der Stadt, in der es allen Menschen möglich sein soll, sich am Stadtleben zu beteiligen und Bamberg aktiv mitzugestalten. Aktuell laufen dazu gerade eine CargoBike-Kampagne für Gewerbetreibende in Bamberg, die Konzeption von Schulgärten und die Patenprojekte, bei denen alle Bambergerinnen und Bamberger eingeladen sind, sich mit Ideen für Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsmaßnahmen einzubringen.

Für mehr Informationen zum Projekt besucht die Webseite www.mitmachklima.de oder erreicht das Projektteam per Mail an mitmachklima@stadt.bamberg.de.

Zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern Bambergs kann so das Klima unserer Stadt gestaltet werden, in dem sich gemeinsam um unseren Wohn- und Lebensraum gekümmert wird.