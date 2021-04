Für sechs Bürger haben die Click & Collect oder die Click & Meet Angebote der Bamberger Einzelhandelsgeschäfte jetzt noch mehr Charme: Sie haben nämlich Einkaufsgutscheine in Höhe von 20 Euro beziehungsweise 100 Euro gewonnen. Das teilt die Stadt Bamberg jetzt mit. Das Losglück hat ihnen ihre Teilnahme an der Fotokampagne „Wir schenken lokal!“ beschert, die die Stadt Bamberg in der Vorweihnachtszeit ins Leben gerufen hatte, um die Vielfalt der Bamberger Geschäfte sichtbar zu machen: Die Bürger konnten sich vor den Geschäften, in denen sie ein Weihnachtsgeschenk gekauft haben, fotografieren und ihre Bilder an die Stadt Bamberg senden, die diese Fotos auf ihrer Homepage und in den Sozialen Netzwerken veröffentlicht hat.

Um der Kampagne zusätzlichen Schwung zu verleihen, sponserte das Stadtmarketing Bamberg e.V. sechs „City Schexs“, die unter allen Einsendungen ausgelost werden sollten. Der Lock-Down kurz vor Weihnachten setzte der Aktion leider vorzeitig ein Ende. Und auch die Verlosung der Einkaufsgutscheine schien in Zeiten geschlossener Geschäfte wenig sinnvoll.

Jetzt, wo die Bamberger ihre Geschäfte wieder unterstützen können, wurden die Einkaufsgutscheine nun endlich verlost: Fünf Bürger dürfen sich über einen Einkaufsgutschein in Höhe von 20 Euro freuen und ein Gewinner gar über 100 Euro. Diese Gutscheine können auch gerne schnell eingelöst werden, denn, so betont Wirtschaftsreferent Dr. Stefan Goller, nach wie vor haben „viele Betriebe mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie und deren Einschränkungen zu kämpfen. Deshalb ist und bleibt es umso wichtiger, die Bamberger Betriebe auch weiterhin zu unterstützen und das aktuelle `Click & Collect´ Angebot zu nutzen.

Die Stadt Bamberg bedankt sich bei allen Teilnehmenden für das Einsenden der zahlreichen Bilder, die weiterhin auf der Stadthomepage abrufbar sind und die Vielfalt des Bamberger Einzelhandels als bessere Alternative zum anonymen Onlinehandel sichtbar machen.