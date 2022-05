Am Montagfrüh (02.05.2022), gegen 01.30 Uhr, wurde die Polizei von einer 19-jährigen Frau über eine Schlägerei vor einer Gaststätte in der Langen Straße in Bamberg informiert. Wie sich nach Angaben der Polizei herausstellte, waren dort zwei Damen im Alter von 19 und 22 Jahren in Streit geraten. In dessen Verlauf schubste die Ältere ihre Kontrahentin mit dem Gesicht gegen dort abgestellte Fahrräder.

Als sich ein etwa 25-jähriger Mann in den Streit einmischte und einer Frau zur Hilfe kommen wollte, wurde er von einem anderen 25-Jährigen angegriffen und geschlagen. Dieser wiederum wurde von dem Hinzugekommenen, der ca. 165 cm groß war, dunkelblonde, mittellange Haare und eine kräftige Figur hatte, am Kopf und am Knie verletzt. Der unbekannte Helfer flüchtete vor Eintreffen der Polizei, berichtet diese am Montag.

Schlägerei in Bamberg: Polizei sucht Zeugen

Die beiden Frauen standen unter Alkoholeinfluss und brachten es auf 1,2 bzw. 1,68 Promille. Die PI Bamberg-Stadt sucht unter Tel.: 0951/9129-210 Zeugen, die Angaben zum Hergang und zum Flüchtigen machen können.

