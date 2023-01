Nach einer Schlägerei am Neujahrsmorgen, Sonntag (1. Januar 2023), in Bamberg hat die Polizei Täterbeschreibungen veröffentlicht. Wie die Polizei Bamberg-Stadt berichtet, sei es Sonntagfrüh gegen 7.30 Uhr in der Brennerstraße im Bereich des Bahnhofs zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten gekommen.

Dabei wurden zwei Männer leicht verletzt. Ein Unbekannter schlug die beiden nieder, wobei er von zwei weiteren Unbekannten immer wieder ermutigt wurde. Die beiden hielten zudem weitere Zeugen zurück, die eingreifen wollten.

Schlägerei in Bamberg: Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Die drei Unbekannten liefen anschließend in Richtung Zollnerstraße davon, woraufhin ihnen die Geschädigten folgten. Als dann einer der drei Flüchtenden noch ein Messer zog, gaben die Geschädigten die Verfolgung auf und liefen zur Polizeidienststelle in der Schildstraße, um den Vorfall zu melden.

So sehen die unbekannten Täter aus:

Die Unbekannten werden auf ca. 28 Jahre geschätzt,

geschätzt, waren ca. 180 bis 190 cm groß,

einer hatte schwarze Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden,

gebunden, einer weiterer trug schwarze Rastazöpfe ,

, der dritte hatte rotblonde Haare.

Alle drei trugen einen Bart.

Die Polizei Bamberg Stadt sucht nun nach Personen, die den Vorfall beobachten konnten. Diese werden gebeten, sich unter 0951/9129-210 zu melden.

