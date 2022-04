In Bamberg sind die Themen "Öffentlicher Raum" und "Ruhestörung" auch angesichts des neuen Biergartens auf der Unteren Brücke momentan präsent in der öffentlichen Diskussion. Nun sorgt eine verschwundene Bank für Aufsehen.

Sie befand sich noch bis vor wenigen Tagen am südlichen Ende des Harmoniegartens am E.T.A-Hoffmann-Theater. Jetzt weisen lediglich noch Kronkorken im Boden daraufhin, dass sie dort noch kürzlich stand. Die Bank wurde absichtlich entfernt, so Pressesprecher der Stadt Bamberg, Sebastian Martin.

Bank in Bamberger Harmoniegarten als Treffpunkt von bestimmtem "Klientel"

"Die Stadt hat die Bank vor ein paar Tagen abgebaut", erklärt Martin inFranken.de. Die Anwohnerschaft hätte sich seit Längerem über abendliche und nächtliche Zusammenkünfte von für sie störendem "Klientel" beschwert, begründet der Sprecher die Entfernung. Die Stelle bleibe nach seinem Kenntnisstand bis auf Weiteres leer.

"Es gibt in dem Park aber noch zahlreiche andere Sitzgelegenheiten aus Beton, Holz oder Metall", betont der Pressesprecher. So bleibe der Harmoniegarten ein öffentlicher Treffpunkt.

Nur an der einen wohl problematischen Stelle soll jetzt mit dem Eingreifen der Stadt Bamberg mehr Ruhe einkehren.