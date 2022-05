Die Polizeiinspektion Bamberg ist auf der Suche nach einer Person, die möglicherweise gefälschte Kopfhörer am Donnerstag (19.05.2022) am Busbahnhof in Bamberg gekauft haben könnte.

Dort fiel einer Polizeistreife auf, wie ein 40-jähriger Mann einem anderen eine kleine weiße Verpackung anbot. Bei einer anschließenden Personenkontrolle entpuppte sich der Inhalt der Verpackung als sehr gute Fälschungen von AirPods Pro der Firma Apple.

Wem wurden AirPods angeboten?

Die Polizei Bamberg sucht nun nach der Personen, denen die Plagiate angeboten wurden, oder womöglich sogar gekauft hat. Sie wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-210 zu melden.

Vorschaubild: © robert_marinkovic / pixabay.com