Am Dienstagmittag (17. Mai 2022) zwischen 12.30 Uhr und 12.45 Uhr hat eine Zeugin einen Mann in Bamberg dabei beobachtet, wie er auf einem Spielplatz in der Weißenburgstraße auf einer Parkbank sitzend sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm. Zu dem Zeitpunkt befanden sich eine weitere Frau und ein Mädchen auf dem Spielplatz. Wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt berichtet, wird vermutet, dass es sich bei den beiden um ukrainische Staatsangehörige handelt.

Dank der guten Personenbeschreibung der Zeugin konnte der Mann, ein 31-Jähriger, von Polizeibeamten schnell ausfindig gemacht werden. Weitere Zeugen, die den Exhibitionisten beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 in Verbindung zu setzen.

