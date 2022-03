Eine Vermisstensuche in Bamberg hatte am Donnerstag (10. März 2022) ein glückliches Ende: Ein 80-jähriger Mann war am Morgen aus seinem Zimmer im Klinikum am Bruderwald verschwunden.

Wegen seines Gesundheitszustandes und des kalten Wetters leitete die Polizei eine Suche nach dem Patienten ein. Dabei kamen auch Diensthunde sowie ein Polizeihelikopter zum Einsatz.

Patient aus Bamberger Klinikum verschwunden

Der 80-Jährige konnte schließlich wohlbehalten gefunden werde, gibt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt nun Entwarnung.

Vorschaubild: © © Bayerische Polizei (Symbolbild)