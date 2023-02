Bamberg vor 1 Stunde

Eskalation

Pöbelei und sexuelle Belästigung in Gaststätte - Polizei muss Mann (33) fesseln

Bamberger Polizisten sahen sich am Mittwoch (22. Februar 2023) mit einem Mann konfrontiert, der in einem Bamberger Gasthaus in der Innenstadt ein unberechenbares Verhalten an den Tag legte.