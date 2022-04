Die Feuerwehr Bamberg ist am Mittwochnachmittag zu einem Einsatz in der Katzheimerstraße im Bamberger Malerviertel gerufen worden. Eine Passantin hatte die Einsatzkräfte alarmiert, weil sie ein Kind in einer brenzligen Situation entdeckte, wie es im Einsatzbericht heißt.

Das Kleinkind turnte offensichtlich unbeaufsichtigt an der Brüstung eines Balkons herum. Es drohte demnach, aus dem 1. Stock zu stürzen, weshalb die Passantin die Feuerwehr rief.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr sei jedoch die Mutter des Kindes aufgetaucht, die das Kind vom Geländer zog. Die alarmierten Einsatzkräfte mussten nicht mehr tätig werden, heißt es.

