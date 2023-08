Bamberg: Oberbürgermeister Starke hält Rede in Moschee - "Toleranz und Respekt"

Wie die Stadt Bamberg mitteilt, hat Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) am 11. August 2023 das Freitagsgebet im Islamischen Kulturzentrum in der Geisfelder Straße besucht.

Rund 250 Besucherinnen und Besucher nahmen laut der Stadtverwaltung am Gebet teil. Vor der Gemeinde habe das Stadtoberhaupt betont, "dass die Religionsfreiheit, die Toleranz und der Respekt wichtige Säulen einer funktionierenden Stadtgesellschaft sind".

Das Gebetshaus in der Geisfelder Straße leiste "einen wichtigen und notwendigen Beitrag zur Integration in Bamberg". Ferner habe Starke in seiner Ansprache auch "das breite Kulturangebot des Islamischen Kulturzentrums" hervorgehoben, heißt es.