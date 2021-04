Neues Lokal "Brezn Bub'n" eröffnet noch im Mai

eröffnet noch im Mai Angeboten werden belegte Brezen aus der Region, Kartoffelpüree und Getränke

Adresse: Obere Sandstraße 3, 96049 Bamberg

Die "Brezn Bub'n" eröffnen im Mai in der Bamberger Sandstraße eine zweite Filiale. Das erste Lokal in der Herzogenstraße 11 in Würzburg öffnete im Dezember letzten Jahres kurz vor Lockdown-Beginn. Warum jetzt so schnell eine zweite Filiale folgt, erklärt einer der Gründer Nils Beese inFranken.de: "Das Konzept kommt an bei den Leuten." Die Breze eigne sich beispielsweise perfekt für die Mittagspause oder für Office-Catering. Das Motto der "Brezn Bub'n" lautet deshalb nicht umsonst "Keiner mag Brezn nicht!"

Neue "Brezn Bub'n"-Filiale in der Oberen Sandstraße: Eröffnung im Mai geplant

Das Konzept der "Brezn Bub'n" fasst Beese wie folgt zusammen: "Alles rund um die Breze und diese in Perfektion." Die Idee dazu sei folgendermaßen entstanden: Die "Brezn Bub'n"-Gründer essen selbst sehr gern belegte Brezen. Da es die Brezen aber nirgends so zu kaufen gab, wie die Gründer sie mögen, haben sie sich dazu entschieden das Ganze selbst in die Hand zu nehmen. In der Umsetzung der Idee ist ihnen dabei ganz besonders wichtig, "dass das Ganze nachhaltig ist und dass wir mit regionalen Partnern zusammen arbeiten", betont Beese.

So bekommen die "Brezn Bub'n" ihre Brezen von einer fränkischen Bäckerei. Die Brezen seien dort noch ein echtes Handwerksprodukt und werden mit der Hand geschlungen. Beim Belag der Brezen gibt es ein breites Angebot an Variationen, darunter auch viel Vegetarisches und Veganes. "In Würzburg ist der unangefochtene Verkaufsschlager unsere Obatzda-Brezn, gefolgt von der Avocado-Brezn", erklärt Beese. Welche Breze in Bamberg am besten ankommt, bleibt abzuwarten. Als Alternative zur Breze steht auf der Speisekarte der "Brezn Bub'n" auch Kartoffelpüree mit verschiedenen Toppings wie beispielsweise Röstzwiebeln, Sauerrahm oder Emmentaler.

Zunächst öffnet das Lokal nur für den Takeaway-Betrieb, auch Vorbestellungen sind möglich. Unter normalen Umständen gibt es aber auch Sitzplätze, um vor Ort zu essen. Eine Beeinträchtigung der Eröffnung durch die Corona-Pandemie sieht Beese nicht. Schließlich habe man auch in Würzburg kurz vor dem Lockdown erfolgreich eröffnen können. Außerdem: "In Bamberg ist die Lage sehr schön. Da ist viel los in der Straße."

Zweite Filiale der "Brezn Bub'n" in Bamberg: Erste Filiale in Würzburg eröffnete im Dezember

Konkrete Pläne für die Eröffnungsfeier gebe es wegen der unsicheren Lage aber noch nicht. Auch das genaue Datum stehe noch nicht fest. Aktuell befindet sich die Filiale in der Oberen Sandstraße noch mitten im Umbau, die Eröffnung soll aber noch im Mai stattfinden. Weitere Informationen werden hierzu auf Facebook veröffentlicht. Ob es in Zukunft noch mehr Standorte der "Brezn Bub'n" geben werde, lassen die Gründer momentan auf sich zukommen.

